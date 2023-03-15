İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ne yapacak? İmalı yanıt: Sağ ayağımda apse var, sola yüklenmekten mutsuzum

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6'lı masadaki ortak aday krizinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na dönmesi sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu'nun 'kırgın olduğu'nu köşe yazısına taşımıştı.

Selvi yazısında "İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa edeceği yönündeki bilgiler kulislere yansıdı. Ancak benim edindiğim bilgiye göre Ağıralioğlu bu aşamada istifa etmeyi düşünmüyor. Ama kırgın. Kırgınlığının da Akşener tarafından bilinmesini istiyor. Nihai kararını vermeden önce Akşener’le görüşmeyi planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"SOL AYAĞIMA YASLANARAK YÜRÜYORUM, BU DURUMDAN RAHATSIZIM"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ağıralioğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Ağıralioğlu'nun sağ ayağında burkulma olduğu için "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullandığını aktardı.

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İşte Canova'nın Ağıralioğlu görüşmesine ilişkin aktardığı detaylar...

Kendisini aradım, öğrendim ki sağ ayağında bir burkulma olmuş. Geçmiş olsun dedim. 'Ne yapacaksınız?' diye sorduğumda esprili yanıt aldım. "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" dedi. Üstü kapalı olarak "Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" soruma cevap verdi ve 'Sağ ayağıma basamadığım için mutsuzum' dedi. "Memleketin güçlü bir yürüyüşe ihtiyacı var" diye de ekledi.

İYİ Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken bu meseleye olumsuz yaklaşan, seçmende küskünlük yaratacağını söyleyen isimler arasındaydı Yavuz Ağıralioğlu. Başından beri söylemi değişmedi. "İktidarda eleştirdiğimiz unsurları biz yapmamalıyız" diyen bir isimdi.

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'AK PARTİ'DEN TEKLİF GELDİ' İDDİASI

Gelinen son noktada masada yine bir dayatma olduğu görüşünde. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız görüşünde olan isimlerden biri. Parti içerisinde böyle düşünen birkaç isim daha olduğu söyleniyor. istifa edecek mi? Ağıralioğlu'nun MHP'yle değil ama AK Parti ile temaslarda olduğu daha önce de yansıdı kulislere.

Şu sıralarda da AK Parti'den kendisine teklifler geldiği de konuşuluyor. Akşener ile yapacağı görüşme kararında etkili olacak gibi duruyor. Seçime ramak kala parti değişikliği bir takım olumsuz değerlendirmeleri beraberinde getirebilir kendisi için. Bu da bir risk tabii. Dolayısıyla gitmekten çok kalıp içeride mücadeleyi devam ettirir de deniliyor. Her iki seçenek de gündemde. Zaten 15 gün içerisinde adaylık listeleri sunulacak.