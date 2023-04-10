İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Parti'li Işık, aday listesinde yer almadı

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AK Parti, Bursa’da Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerini kapsayan ve 1 milyon 221 bin 316 seçmenin oy kullanacağı 1’inci seçim bölgesinde Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ahmet Yıldız, İrfan Akkaya, Ömer Faruk Temiztürk, Semih Peksert, Mihrimah Kocabıyık’ı, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinin yer aldığı, toplam 1 milyon 145 bin 694 seçmenin oy kullanacağı 2’nci seçim bölgesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Yıldırım, Fuat Alpaslan, Süleyman Çelik, Asuman Akçay Sakallı ve Mustafa Kaya’yı aday olarak gösterdi. AK Parti’nin aday listesinde 27’nci Dönem Milletvekili Zafer Işık’ın yer almaması dikkat çekti.

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BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İYİ PARTİLİ ÖRS’E YUMRUK ATTI

6 Aralık 2022’de, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplanan Meclis Genel Kurulu’ndaki AK Parti, CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri arasında tartışma çıkmış, gerginlik büyüyerek arbedeye dönüşmüştü. Arbede sırasında, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, fenalaşan Örs, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle elektro şok uygulanan İYİ Partili Hüseyin Örs, 9 Aralık’ta taburcu edilirken, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a ise TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle, Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verilmişti.

KURULUŞUNDAN İTİBAREN AK PARTİ’DE GÖREV ALDI

2002 yılından bu yana denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren, aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yaparak, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev aldı. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren Gemlik İlçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürüten Işık, İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şubesi, Gemlikspor, Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Belediyespor, Gemlik Basketspor Kulübünde ve Gemlik Artvinliler Derneğinde çeşitli görevlerde bulundu. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili olarak seçilen Işık, aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Katip Üyesi ve Parlamentolararası Kosova Dostluk Grubu Başkanlığı ile Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekilliği ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor