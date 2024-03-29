İYİ Partili isimden CHP'ye 'kent uzlaşısı' tepkisi! 'İlk defa kurtarılmış bölgeleri olacak, vicdanı olan desteklesin'

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İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, CHP'yi çok sert sözlerle hedef aldı. Esenyurt'ta DEM Parti ile iş birliği yapıldığını ve ilçenin DEM Parti'ye 'tahsis edildiğini' söyleyen Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

EMİNÖNÜ KAPATILMASA SEÇİMİ KAZANACAKLARDI

Kurtarılmış bölge... 2009 Yerel seçimleri öncesi İstanbul'da yeni Belediyeler oluşturuldu. Sadece Eminönü belediyesi kapatıldı. Fatih belediyesine dahil edildi. Eğer Eminönü belediyesi kapatılmasaydı, DTP seçimi kazanacaktı. (DTP genel başkanı Nurettin Demirtaş Şuan PKK Eğitim Konsey Başkanı)

ESENYURT DEM'E TAHSİS EDİLİYOR

Çünkü Eminönü ilçesinde nüfus kalmamış İstanbul’un ortalama mahalle nüfusu kadar bir nüfusu barındırıyordu. ( 32.000 civarı) Bugün ise etnik bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM partiye 'kent uzlaşısı' adı altında Esenyurt ilçesi tahsis ediliyor.

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Eğer Esenyurtlular direnç göstermezse İstanbul'da ilk defa kurtarılmış bölgeleri olacak(!) Vicdanı olan desteklesin!