×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Partili isimden CHP'ye 'kent uzlaşısı' tepkisi! 'İlk defa kurtarılmış bölgeleri olacak, vicdanı olan desteklesin'

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#CHP#DEM Parti
İYİ Partili isimden CHPye kent uzlaşısı tepkisi İlk defa kurtarılmış bölgeleri olacak, vicdanı olan desteklesin
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 14:09

İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, Esenyurt'ta CHP ile DEM Parti işbirliği yaptığını iddia ederek CHP'yi çok sert sözlerle eleştirdi. Koca, "Esenyurtlular direnç göstermezse İstanbul'da ilk defa kurtarılmış bölgeleri olacak" dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, CHP'yi çok sert sözlerle hedef aldı. Esenyurt'ta DEM Parti ile iş birliği yapıldığını ve ilçenin DEM Parti'ye 'tahsis edildiğini' söyleyen Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

Gözden KaçmasınMeral Akşenerden Mansur Yavaşa: CHPnin ev kölesiMeral Akşener'den Mansur Yavaş'a: CHP'nin ev kölesiHaberi görüntüle

EMİNÖNÜ KAPATILMASA SEÇİMİ KAZANACAKLARDI

Kurtarılmış bölge... 2009 Yerel seçimleri öncesi İstanbul'da yeni Belediyeler oluşturuldu. Sadece Eminönü belediyesi kapatıldı. Fatih belediyesine dahil edildi. Eğer Eminönü belediyesi kapatılmasaydı, DTP seçimi kazanacaktı. (DTP genel başkanı Nurettin Demirtaş Şuan PKK Eğitim Konsey Başkanı)

ESENYURT DEM'E TAHSİS EDİLİYOR

Çünkü Eminönü ilçesinde nüfus kalmamış İstanbul’un ortalama mahalle nüfusu kadar bir nüfusu barındırıyordu. ( 32.000 civarı) Bugün ise etnik bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM partiye 'kent uzlaşısı' adı altında Esenyurt ilçesi tahsis ediliyor.

Haberin Devamı

Eğer Esenyurtlular direnç göstermezse İstanbul'da ilk defa kurtarılmış bölgeleri olacak(!) Vicdanı olan desteklesin!

İYİ Partili isimden CHPye kent uzlaşısı tepkisi İlk defa kurtarılmış bölgeleri olacak, vicdanı olan desteklesin

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#CHP#DEM Parti

BAKMADAN GEÇME!