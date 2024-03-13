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İYİ Partili eski vekil Ahmet Çelik bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Kardeşi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İyi Parti #Ahmet Çelik#Bıçaklı Saldırı
İYİ Partili eski vekil Ahmet Çelik bıçaklı saldırıda yaralanmıştı Kardeşi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 16:00

Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi ve İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik, Bahçelievler’deki ofisinde tartıştığı kardeşi Kemal Çelik tarafından bıçaklanmıştı. Çelik’i bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler’deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı. Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı.

Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söylemişti.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyesine getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

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#İyi Parti #Ahmet Çelik#Bıçaklı Saldırı

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