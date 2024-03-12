İYİ Partili eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı! Durumu ciddi

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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi ve İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler’deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı. Ahmet Çelik Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söyledi.

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Polis ekipleri, Ahmet Çelik’in ifadesi üzerine şüpheli kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Kemal Çelik, evinde yakalandı. Çelik'in olayda kullandığını bıçak da ele geçirilirken alkollü olduğu ve bileğinde kesik olduğu belirtildi.

Öte yandan olay yerinde çalışmalarını tamamlayan polis, 3 kişiyi de ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik (1 Temmuz 1957, Ağrı) Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekilidir.

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.

Ayrıca İYİ Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.