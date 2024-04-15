İYİ Partili Dervişoğlu: İYİ Parti'yi kurda kuşa teslim etmeyeceğiz

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İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladıktan sonra bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, İYİ Parti'nin parti dışındaki iradelere teslim edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "İYİ Parti, rant ve sermaye gruplarınca dizayn ediliş bir parti değildir. İYİ Parti, okyanus ötesinden, kıta Avrupa'sından yahut Avrasya'dan icazet alınarak kurulmuş bir parti de değildir. Bu siyasi hareketi oluşturan Türk milletinin ta kendisidir. Bu parti birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değil, Türk milletinin cesur evlatları tarafından fedakarca verilen büyük bir mücadelenin eseridir" dedi.

'BENDEN YANAYSA, GURUR VE ONUR DUYARIM'

Dervişoğlu, "İYİ Parti gemisini salim bir limana ulaştırmaya da dava arkadaşlarımın siyasi olarak önünü açmaya da talibim. Bu partinin vicdanını temsil edenlerden biriyim. İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. Bizler Sayın Akşener'in siyasi önderliğinde, İYİ Parti'yi kuran, iktidarın iktidar olmaya muhalefetin de muhalefette kalmaya alıştığı bir dönemde dayatılan tek adam rejimine rağmen; Türk milletinin önüne iktidara alternatif olacak bir seçeneği ortaya koyan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz" diye konuştu. Dervişoğlu, aday olmayacağını açıklayan Akşener'in kendisini desteklediği iddiasına ilişkin de "İYİ Parti'nin kuruluş harcındaki en büyük emek, Meral Akşener'indir. Sayın genel başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa, bundan gurur ve onur duyarım" dedi. (DHA)