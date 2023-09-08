İYİ Parti’den ‘kendileri bilir’ yanıtı

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Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “Sayın Genel Başkanımız kötü gidişatı engelleyemediği için özür diledi. Ama anlaşılıyor ki, CHP; kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilen seçimdir. Bu ittifaklar partilerin kimliklerine, hedeflerine zarar veriyor. Bu çağrımız çok doğru biçimde karşılık bulmadı. Bu nedenle parti tabanımız ve teşkilatlarımız, seçim sonucu karşı karşıya bulunduğumuz sonuçları değerlendirmeye tabi tutmuştur” diye konuştu.