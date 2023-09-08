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İYİ Parti’den ‘kendileri bilir’ yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Müsavat Dervişoğlu#CHP#Seçim
İYİ Parti’den ‘kendileri bilir’ yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisine “Yolları açık olsun, kendileri bilir” yanıtını veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a “Herkesin yolu açık ve aydınlık olsun. Biz seçmenin iradesine ipotek koyacak değiliz. Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz. Hiç kimse İYİ Parti’ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın” karşılığını verdi.

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Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “Sayın Genel Başkanımız kötü gidişatı engelleyemediği için özür diledi. Ama anlaşılıyor ki, CHP; kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilen seçimdir. Bu ittifaklar partilerin kimliklerine, hedeflerine zarar veriyor. Bu çağrımız çok doğru biçimde karşılık bulmadı. Bu nedenle parti tabanımız ve teşkilatlarımız, seçim sonucu karşı karşıya bulunduğumuz sonuçları değerlendirmeye tabi tutmuştur” diye konuştu. 

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#Müsavat Dervişoğlu#CHP#Seçim

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