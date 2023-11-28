İYİ Parti’den Ankara ve İstanbul yanıtı: Kararımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz

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Parti’nin yerel seçimlere yönelik kararı kapsamında özellikle Ankara ve İstanbul için bir geri dönüş olup olmayacağı sorulan Zorlu, “Genel İdare Kurulumuzun (GİK) almış olduğu bir karar var. Siyasi partiler yetkili organları eliyle, onların aldığı kararların hayata geçirilmesiyle idare edilir. Biz de bu esas üzerinden kararımızı en etkin biçimde hayata geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi. Zorlu, düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

BEKER İLE ALAKASI YOK

“(Adnan Beker’in ‘Oteli olan polis müdürleri var, kimsesiz kızlar çalıştırılıyor’ iddiasına tepkisi)” Sayın Beker’le nasıl ilişkilendirildiğine ben de anlam veremedim. Çok net bir şekilde söyleyeyim; konunun onunla bir ilişkisi yok. Konu zaten çok hassas bir süreçte olduğu için, belirli yönlerini kamuoyu ile paylaştık. İncelemeler bakanlık tarafından devam ediyor. (Eski Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’ın ‘Anketlerde İYİ Parti’yi yüksek göstermem için Ümit Dikbayır para teklif etti’ iddiası) Bahsettiğiniz o iddia, iddia edilen kişi tarafından böyle bir şey olmadığı yönünde cevaplandırıldı.

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(Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul kararında geri dönüş olup olmayacağı) Genel İdare Kurulumuzun almış olduğu bir karar var. Siyasi partiler yetkili organları eliyle, onların aldığı kararların hayata geçirilmesiyle idare edilir. Biz de bu esas üzerinden kararımızı en etkin biçimde hayata geçirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

FATİH AKŞENER İDDİALARI

(Parti kasasına ve Fatih Akşener’e yönelik iddialar) Sayın Dikbayır’ın iddiaları çerçevesinde çok fazla bir değerlendirme yapmayacağım. Ancak Sayın Fatih Akşener’le ilgili bir konu geçti. 39 yaşında, kendisini çok iyi yetiştirmiş bir Türk evladından bahsediyoruz. Genel Başkanımız, bir kadın ve bir anne. Fatih Bey de bizim için çok değerli. Her bir milletvekilimizin, her bir divan üyemizin öteden beri görüştüğü; farklı temalarla dostluk ilişkisi içinde, abi-kardeş ilişkisi içerisinde görüş alışverişi yaptığımız bir kişi.

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Burada para dağıtılması ifadesi kullanıldı. O süreçte bizim iki milletvekilimiz, gerektiğinde isimlerini de açıklarım; gönüllülük esasına ilişkin olarak, kampanya ekibini yürüten çok geniş bir ekibimiz vardı. Onların bazılarına, bazı öncü ekip liderlerine verilmiş bir katkı. Bunun hesap noktasında da verilemeyecek hiçbir yanı yok.

HER TÜRLÜ İNCELEMEYE AÇIĞIZ

Bir başka konu, partimizin hesaplarıyla ilgili. Büyük kongremizde partimizin finansal tablosu ibra edildi. Sanki kasamızda bir meblağ eksik gibi hava yaratıldı. Mali İşler Başkanımız Sedat Aksakallı tarafından da mali tablomuz olduğu gibi şeffaf bir biçimde paylaşıldı. Zaten biz Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabiyiz. Her türlü incelemeye de açığız. Bundan çekinecek yanımız yok.”

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ÖZEL’DEN RANDEVU TALEBİ OLMADI

Kürşad Zorlu, Akşener ve Özel’in hafta içinde görüşeceğine yönelik iddialar için “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in randevu talebi olmadı” dedi.