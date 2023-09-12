İYİ Parti’den ‘Andımız’ protestosu

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Ankara’daki açıklama İl Başkanı Faruk Köylüoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılırken özetle şöyle denildi: “Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile Andımız’ın yasaklanması dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan Andımız tekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır. Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. İktidara sesleniyoruz. Hadi bakalım; ücretsiz yemek sözünü yerine getirin. Ebeveynlerin üzerindeki maddi manevi ekstra bir yük olan servis çilesine son verilmelidir.”