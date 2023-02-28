İYİ Parti'den AK Parti ve CHP'ye 'depremzede seçmen' ziyareti

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İYİ Parti, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başka şehirlere taşınan afetzede seçmenlerin durumuna ve deprem bölgesinde seçim güvenliğinin sağlanmasına ilişkin rapor hazırladı. İYİ Parti, Anayasa değişikliği ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da düzenleme öngören raporun istişaresi için AK Parti'liler ve CHP'liler ile görüştü. Bu kapsamda İYİ Parti grup başkan vekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta ile Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, önce CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'i ardından AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş, Emin Akbaşoğlu ve Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

'İSTİŞAREDE BULUNMAYA GELDİK'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, afet bölgesinde ikameti bulunan yüz binlerce kişinin başka illere yerleşmek durumunda kaldığına dikkat çekerek, "Önümüzde 18 Haziran'da ya da 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a bir geçici madde ilavesi ve Anayasa değişikliği gerektiren bir konuda istişarede bulunmaya geldik. Önümüzdeki bu süreçte de temsilde adaleti, başka illerimize ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak amacımız" dedi.