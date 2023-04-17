İYİ Parti’den 3 bin maddelik seçim beyannamesi

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“Başbakan” sloganlarıyla salona gelen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin iyi ve cesur evlatları. Atılan onca iftiraya, kurulan onca tuzağa rağmen biz hâlâ buradayız. Yalanlara, engellere, barikatlara hatta kurşunlara rağmen biz buradayız ve dimdik ayaktayız.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Bu beceriksiz iktidar yüzünden artık milletimiz sadece yaşıyormuş gibi gün geçiriyor. Cebine 50 lira sıkıştırmaya çalıştıkları Dilek Özçelik’i yaşatamadılar. Enes Kara’yı yaşatamadılar. Başkentin göbeğindeki alçak bir suikasti görmezden geldiler. Yargı süreçlerine müdahale ettiler; SİNAN ATEŞ’i de yaşatamadılar.

14 Mayıs’tan itibaren milletimize yaşatan bir Türkiye’yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vaat ediyoruz. Yaklaşık 3 bin maddelik seçim beyannamemizi de hazırladık. Üstelik diğer beyannamelerden çok temel bir farkı var. Biz beyannamemizi kişiye özel olarak hazırladık. Yani Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.

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İLK UNSURU ADALET

Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru; adalet. 14 Mayıs’tan sonra milletimizin sandıkta uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına da adil davranacağımıza söz veriyoruz. AK Parti’nin ayaklar altına aldığı saygı kavramı toplumsal sözleşmemizin ikinci sözü, Türkiye’yi o bayram sofrasında buluşturan harç olacak.Recep Bey ‘şahlanıyoruz’ dedikçe; Türkiye dibe battı. 21 yıl yapamadıklarını bu sene mi yapacaklar?”

NELER VAR?

İŞSİZE 12 AY KİRA YARDIMI

İYİ Parti’nin beyannamesinden:

-Üst düzey görevlere atanan kadın yöneticilerin sayısını arttıracağız.

- ‘Ücretsiz kira sigortası’ uygulamamız ile işsiz statüsüne geçen asgari ücretli çalışanlarımızın 12 ay boyunca kiralarının sigorta tarafından ödenmesini sağlayacağız.

- Wikipedia, YouTube, Ekşi Sözlük gibi mecralara erişim kısıtlamalarını bitireceğiz.

- Sansür Yasası’nı ivedilikle kaldıracağız.

- Tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim ve bilim platformlarında geçerli sınırsız internet erişimi sağlayacağız.

- Anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internetini ücretsiz karşılayacağız.

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- Sağlık Kart uygulamasını tamamlayıcı bir sigorta modeli olarak sunacağız.

- Kent içi ulaşımı ucuzlatacağız.Pilot şehirlerde yapay zekâ ile trafik kontrolü testlerini başlatacağız.

- Eğitim ve öğretim hizmetinde KDV’yi indireceğiz.