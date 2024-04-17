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İYİ Parti'de üst düzey istifa... 'GİK'te CHP'yi savundum' deyip duyurdu

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#İYİ Parti#İstifa#CHP
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 15:22

27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek olan İYİ Parti'de istifalar sürüyor. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, istifa ettiğini duyurdu. Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimlerde kazan kazan stratejisinin göz ardı edildiğini, Genel İdare Kurulu'nda CHP'yi savunduğunu ifade etti.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in istifasına ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci şu sözlerle aktardı:

"GİK'TE CHP'Yİ SAVUNDUM"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bir istifa haberi daha geldi. Genel Başkan Yardımcısı Tamer Demirel, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı istifasını. Paylaşımında CHP ile yerel seçimler öncesi yapılmayan ittifaka değindi. Genel İdare Kurulu'nda CHP'yi savunduğunun altını çizdi. Yerel seçimlerde kazan kazan stratejisinin göz ardı edildiğini söyledi.

İYİ Partide üst düzey istifa... GİKte CHPyi savundum deyip duyurdu

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"KURULTAY KARARI KIRILMA NOKTASI"

Demirer, istifa açıklamasında Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasına da ayrı bir parantez açtı. İYİ Parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

Demirer, paylaşımının devamında İYİ Parti'nin hem genel hem yerel seçimlerde yapılan derleme hatalarla hızla irtifa yürüyüşü ile kalmamış, merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır ifadelerini kullandı.

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