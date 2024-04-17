İYİ Parti'de üst düzey istifa... 'GİK'te CHP'yi savundum' deyip duyurdu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in istifasına ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci şu sözlerle aktardı:

"GİK'TE CHP'Yİ SAVUNDUM"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bir istifa haberi daha geldi. Genel Başkan Yardımcısı Tamer Demirel, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı istifasını. Paylaşımında CHP ile yerel seçimler öncesi yapılmayan ittifaka değindi. Genel İdare Kurulu'nda CHP'yi savunduğunun altını çizdi. Yerel seçimlerde kazan kazan stratejisinin göz ardı edildiğini söyledi.

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"KURULTAY KARARI KIRILMA NOKTASI"

Demirer, istifa açıklamasında Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasına da ayrı bir parantez açtı. İYİ Parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

Demirer, paylaşımının devamında İYİ Parti'nin hem genel hem yerel seçimlerde yapılan derleme hatalarla hızla irtifa yürüyüşü ile kalmamış, merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır ifadelerini kullandı.