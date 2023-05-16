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İYİ Parti’de hayal kırıklığı

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Millet İttifakı
İYİ Parti’de hayal kırıklığı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

İYİ Parti, seçimlerin hayal kırıklığını en fazla yaşayan partilerden birisi oldu. Milletvekili seçimlerinde yüzde 15-20 bandını hedefleyen Genel Başkan Meral Akşener, bu hesaplamalarında büyük bir sapma oranı ile karşılaştı.

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İYİ Parti, yüzde 9.69 oranı ile 5 milyon 269 bin 520 seçmenin oyunu kazanarak 44 milletvekilini TBMM’ye getirebildi. CHP İstanbul listesinden seçilen Ahmet Ersagun Yücel ile de bu sayı 45’e yükseldi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise yüzde 10 oranı, 4 milyon 959 bin 403 seçmenin oyu ile 43 milletvekilini TBMM’ye getirmişti. Akşener, hedeflerini de “1995 seçimleri gibi çıkacak. Hatta iddialara girdim. Hayalim birinci İYİ Parti olması. En düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair bir kanaat var” sözleriyle dile getirmişti.

SEÇMENİNİ İKNA EDEMEDİ

Edinilen bilgilere göre, hesaplamalardaki büyük sapmanın nedeni olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda milliyetçi-ülkücü seçmenini ikna edememesi gösterildi. Akşener’in, 6’lı Masa’dan kalkması ve sonra Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyerek tekrar ittifaka dahil olması ile oy oranında düşüşlebaşladığı değerlendirildi. HDP ile temasları nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemek istemeyen milliyetçi-ülkücü İYİ Parti seçmeninin cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’dan, parti olarak da MHP’den yana kullandığı tahmin ediliyor.

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Seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Akşener, kurmayları ile istişarelerde bulunurken partiden çeşitli değerlendirmeler de yapılmaya başlandı. STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak, sonuçları “Siyasette öğrendiğim tek şey her zaman bir çıkış yolu olduğudur. Maç daha bitmedi” sözleriyle değerlendirdi. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da, “Kat edeceğimiz yol bitmedi; durmaya değil, daha çok, daha hızlı yürümeye ihtiyacımız var. Daha çok kenetleneceğiz, sonunda mutlaka başaracağız. Onlar kaybetti, biz bu turda kazanamadık. Sonunda kazanan da biz olacağız. Hiç şüpheniz olmasın” dedi.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Millet İttifakı

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