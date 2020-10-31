İYİ Parti’de eski tweet’li yeni tartışma

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in Fetullah Gülen, Eski HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve LGBT’ye ilişkin mesajları ortaya çıkınca partideki tartışmalara bir yenisi eklendi. Partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ’cü iddiasında bulunan ve önceki gün disipline sevk edilen İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ve “Oy verilmeyecekler” listesi krizinin ardından muhalif tarafa geçen Adana milletvekili İsmail Koncuk, paylaşımlara tepki gösterdi.

Erdem’in tweet’lerinin ekran görüntülerini paylaşarak partiyi eleştiren Adana milletvekili Koncuk, “Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: Bu arkadaşı İYİ Parti’ye kim getirdi? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon” mesajını paylaştı.

‘PARTİMİZİ BIRAKTIK DAVAMIZI DEĞİL’

Ümit Özdağ da Erdem’i eleştirerek, “Türk milliyetçileri, İYİ Parti’yi bu fikirleri savunanlara ‘genel başkan yardımcım’ demek için kurmadılar. İYİ Parti’ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin hedefindeki isim Erdem ise 15 Temmuz 2016’da paylaştığı, “Gençler ben CNN’den yayından ayrıldım olay çok çok ciddi evlerinize dönün lütfen. Evdeyseniz çıkmayın, yorum yapan tweet’ler falan atmayın” mesajının hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Anlaşılan o ki bazıları benden de FETÖ’cü çıkarmaya çalışıyor. Fetullah’ın Türkiye’ye dönüşü tweet’inin başında başka tweet’ler var. Bu ülkeye verdiği zararları, ülkede rejimi değiştirmek istediğini söyleyen ve eleştiren birkaç tweet’ten biridir o. Sizler aradan onu beğenmişsiniz. 15 Temmuz’da CNN’de canlı yayındaydım. Bizler alelacele evlere yollanırken, cuma gecesi dışarda olan öğrencilere olan bitenin tehlikeli olduğunu, kendilerini korumalarını söylemek içindir. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın milleti sokağa çağırmasından çok önce atılmıştır. O tweet öğrencilerine tehlikeyi haber veren hocalarnın tweetidir. Başbakan Erdoğanın yaptığı çağrıdan 3-4 saat öncedir. O tweet’lerin her birinin önü ve arkası var.”

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIMLAR

Erdem’in tepki çeken bazı paylaşımları ve tarihleri şöyle:

- Leyla Zana işareti verir demedim mi, ellerimizi taşın altına koyarak Apo’yu ev hapsine yollayacağız. (15 Haziran 2016)

- Sakın ola ki Leyla Zana’ya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye’ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz. (17 Kasım 2015)

- Fethullah hoca döndüğünde havaalanına karşılamaya gidenlerin araba kuyrukları İzmit’ten Edirne’den başlar, Humeyni’nin İran dönüşü hiç kalır. (14 Haziran 2012)

- Fethullah Hoca böylece partiler ve politika üstü konumunu tam sağlamlaştırdı. Zaten politikaya da hiç ihtiyacı yoktu ki (16 Haziran 2012)

- Eğer yaratılmak istenen manzara buysa, Türkiye’nin vay haline. Umalım ki Fethullah Hoca çağrı yapanlardan daha öngörülü ve akıllı davransın. (14 Haziran 2012)

- Bu ülkede bütün beceriksizlerin başı sıkıştığında sarıldığı iki kişi var. Atatürk ve Fethullah Gülen. Atatürk’e yazık yahu. (21 Şubat 2012)

- Eşcinsellik yasaklansın diyen herkesin vardır muhakkak bir eşcinsel tarafı.(8 Temmuz 2012)

- Ne halt etmeye İstanbul Valiliği LGBT üyelerinin Onur Yürüyüşüne izin vermez. Bütün dünya yürüyüşü büyük kutlamalarla yapar. Bizde neden yasak. (24 Haziran 2017)

- LGBT yürüyüşünde yapılanlar var ya. Yazıklar olsun bu ülkenin farklılıktan, renkten korkaklığına. Doğa ve hayat tek renk değildir. (26 Haziran 2017)