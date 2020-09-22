İYİ Parti’de değişim rüzgarı

Delege, milletvekillerini GİK yarışında eledi.

- Ocak 2020’de partiye üye olan emekli albay Erdal Sarızeybek 1131 oyla 1. sıradan GİK’e girdi.

- Oylamada en çok oyu alan kadın aday 923 oyla 8. sıradan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas oldu.

DOKUZ VEKİL DIŞARIDA

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 50 kişilik GİK için 100 kişilik anahtar liste verdi. Anahtar listede 20 milletvekili vardı. Anahtar listede olup seçimden asıl üye olarak çıkan 11 milletvekili Ümit Dikbayır, Koray Aydın, Orhan Çakırlar, Yavuz Ağıralioğlu, Şenol Sunat, İsmail Tatlıoğlu, Metin Ergun, Dursun Ataş, Ümit Beyaz, Naci Cinisli, Ahmet Kamil Erozan oldu.

- Anahtar listede olan Genel Başkan Yardımcıları Yavuz Temizer, Aytun Çıray ve Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin GİK’e giremedi.

- Anahtar listede olmasına karşın delegeden yeterli oyu alamayan diğer milletvekilleri de Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ayhan Erel, Aylin Cesur, Behiç Çelik, Feridun Bahşi, Hasan Subaşı oldu.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN LİSTE

- Öte yandan, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, delegelere dağıtıldığı belirtilen “tercih edilmeyecekler” listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Koncuk mesajında, “Ben ve Ümit Özdağ, GİK adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine böyle bir liste dağıtmış” dedi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da, Koncuk’un paylaşımını alıntılayarak, “Adım listede olmadığına göre ben bu listeyi yapanlara göre makbul adam mı oluyorum. Reddediyorum. Kenar süsü olmaktansa bu listede olmayı tercih ederim. Bu kafayla olmuyor, olmayacak da” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AKŞENER’E TEBRİK TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2’nci Olağan Kurultayı’nda bir kez daha genel başkan seçilen Meral Akşener’i telefonla aradı. Akşener’i tebrik eden Kılıçdaroğlu, başarı dileklerini iletti.