İYİ Parti’de Akşener tartışması... Aday olacak mı?

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İYİ Parti Liderinin bir süre çok yakın çalıştığı Antalya Milletvekili ve partinin eski Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Genel Başkan Akşener’in aday olmayacağını düşünüyorum” dedi. Bir televizyon yayınında konuşan Poyraz, konuya ilişkin şunları aktardı: “İYİ Parti’nin kendi adayları ile seçime girmesi Genel İdare Kurulu’nun kararıdır. ‘Neden böyle bir sorumluluğu üstleniyorsunuz, Kurul halinde verilen bir karar, neden siz üstleniyorsunuz?’ sorusunu sordum. ‘Böyle gerekiyor, bu benim sorumluluğum’ dedi. ‘Gereğini yerine getiririm’ cümlesini sonraki birkaç esnaf gezisinde de ifade etmeye başladı. Bu da parti içerisinde zaman zaman konuşuldu. Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net bir ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum.”

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ÇOKLU ADAYLI KONGRE OLUR

Akşener’in altı yıldır birlikte çalıştığı eski basın danışmanı Murat İde ise “Bırakması gerekiyor” dedi: “Partide, Ankara ve İstanbul’da omuz verelim, bazı yerlerde de pazarlık yapalım, buradan kazançlı çıkarız havası vardı. ‘Ankara ve İstanbul’u ayrı oylatacağım’ dediği halde, bir oylama yaptırdı. Ülke genelinde ittifaka 35’e 15 hayır oyu çıktı. ‘Toplantı bitmiştir’ denildi. İki şehirde işbirliği yapılacak diye hazırlıktaki insanlar, işbirliğine ‘hayır’ oyu verdi. Bunların hepsi unutuldu. Ben çoklu adaylı bir kongre olacağını düşünüyorum. Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın, Uğur Poyraz, Cihan Paçacı... Giden isimler var. ‘Buraya kadarmış’ dedikleri anda o partide çok şey değişir.”

İKİ İSTİFA

İYİ Parti’de seçimin ardından, önceki akşam, Başkanlık Divanı’ndaki iki isimden istifa kararı geldi. Önce İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Buğra Kavuncu, seçimde aldığı yüzde 0.63 oy oranının ardından sekiz aydır yürüttüğü Teşkilat İşleri Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Kavuncu, “Partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız. Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek görevimden istifa ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Kavuncu’nun ardından da Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, “Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük kongremizin, Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım” açıklamasıyla istifa kararını duyurdu.