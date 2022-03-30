İYİ Parti'de A Takımı değişti! Yavuz Ağıralioğlu'na görev verilmedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı’nda kapsamlı bir değişikliğe gitti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU LİSTE DIŞI KALDI

Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni görev verilmedi. Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘na da görev verilmedi. Kadın Politikaları Başkanlığı’na Ünzile Yüksek getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Akşener’e bağlandı.

NURİ OKUTAN'A DA GÖREV VERİLMEDİ

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Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirilirken, bu görevi yürüten Nuri Okutan'a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ise Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat'a bağlandı.

İYİ Parti lideri Akşener’in yeni A Takımı şu şekilde oldu:

* Siyasi İşler Başkanı - Koray Aydın

* Genel Sekreter - Uğur Poyraz

* Mali İşler Başkanı - Ümit Dikbayır

* Kurumsal İlişkiler Başkanı - Cihan Paçacı

* Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Bahadır Erdem

* Seçim İşleri Başkanı - Şenol Sunat

* Uluslararası Politikalar Başkanı - Ahmet Kâmil Erozan

* Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Rıdvan Uz

* Ortadoğu Politikaları Başkanı - Salim Ensarioğlu

* Yerel Yönetimler Başkanı - Metin Ergun

* Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge Yılmaz

* Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit Özlale

* Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Mehmet Tolga Akalın

* Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç Atabay

* Toplumsal Politikalar Başkanı - Ayfer Yılmaz

* Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile Yüksek

* STK İlişkileri Başkanı - Burak Akburak