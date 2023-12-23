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İYİ Parti üyelerine mesaj: E-devlet’ten nasıl istifa edebilirsiniz

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#İyi Parti#İstifa#E-Devlet
İYİ Parti üyelerine mesaj: E-devlet’ten nasıl istifa edebilirsiniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

İYİ Parti üyelerine “e-Devlet üzerinden nasıl istifa edeceklerine yönelik” gönderilen telefon mesajları parti yönetimini alarma geçirdi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu, “Gerekli tedbiri alıyoruz” dedi.

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İYİ Parti kurmayları, son günlerde üyeleri istifaya yönlendiren bir mesajla karşılaştı. Bu mesajların birini ise İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda, “Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İYİ Parti’den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-Devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu mönüsünden İYİ Parti’den istifa edebilirsiniz” deniliyor.

SEBEBİ ÇOK BELLİ

Kavuncu, “Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz” diyerek şunları aktardı: “Bunların sebebi de çok belli. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu’ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur.”

 

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#İyi Parti#İstifa#E-Devlet

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