Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti, TBMM'de 'sığınmacı' konusunda genel görüşme isteyecek

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#TBMM#İYİ PARTİ
İYİ Parti, TBMMde sığınmacı konusunda genel görüşme isteyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 13:44

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, sığınmacı konusuna ilişkin haftaya Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

İYİ Parti'li Kürşat Zorlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in grup toplantısında sığınmacı sorununa ilişkin kapsamlı değerlendirmesi milletimizle paylaşılmıştır. Yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. İYİ Parti kararlıdır. Kaygı ve çağrımız Türkiye Cumhuriyeti'nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir. Genel Başkanımızın nihai çözüm için TBMM'yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine TBMM Grubumuz önümüzdeki hafta Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaktır. Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM'yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz" dedi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#TBMM#İYİ PARTİ

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi