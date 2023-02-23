İYİ Parti, TBMM'de 'sığınmacı' konusunda genel görüşme isteyecek

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İYİ Parti'li Kürşat Zorlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in grup toplantısında sığınmacı sorununa ilişkin kapsamlı değerlendirmesi milletimizle paylaşılmıştır. Yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. İYİ Parti kararlıdır. Kaygı ve çağrımız Türkiye Cumhuriyeti'nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir. Genel Başkanımızın nihai çözüm için TBMM'yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine TBMM Grubumuz önümüzdeki hafta Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaktır. Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM'yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz" dedi. (DHA)