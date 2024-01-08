İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İstanbul ve Ankara adaylarımızı ocak ayı içinde açıklayacağız

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İYİ Partili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlenen GİK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Zorlu, yerel seçim çalışmalarına yönelik il ve bölge ziyaretlerinin sürdüğünü belirterek, "Buna göre 6 Ocak 2024 itibarıyla İYİ Parti Başkanlık Divanı, GİK ve milletvekillerimizin katılımıyla Genişletilmiş İl Başkanlık Divanı programları başlatıldı. Tüm illerimizi kapsayan programlarda; başta yerel seçimlerdeki hedeflerimiz, neler yapılabileceği ve gündemdeki gelişmeler değerlendirilecek. İlk tur olarak başlattığımız bu ziyaretlerin 2-3 Şubat'a kadar sürmesini planlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla Amasya, Çorum, Yalova, Balıkesir, Hakkari, Van, Bingöl, Muş, Tunceli, Kırıkkale ve Kırşehir illerimizde çalışmalarımız devam etti. Tüm adaylarımızı açıkladıktan sonra saha çalışmaları için hepimiz illerimizde olacağız. Bu hafta yarın Manisa'da, perşembe günü de Adana'da büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. 13-14 Ocak'ta tarihlerinde de Antalya'da milletvekillerimiz, GİK üyelerimiz, il başkanlarımızın katılımıyla yerel seçim değerlendirme kampı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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'EMEKLİLERİMİZ SATIN ALMA GÜCÜNE SAHİP DEĞİL'

Asgari ücretliye yapılan yüzde 49'luk artışın işvereni memnun etmediğini söyleyen Zorlu, "Tüm uyarılarımıza rağmen bütün bir yıl için belirlenmiş olması sebebiyle ücretliler de memnun değildir. Zira ilk altı ayda yükselen enflasyon karşısında erimesi muhtemel olan bu ücretin; yıl sonuna kadar değil, ilk 4 aydan sonra bir aileyi geçindirmesi imkansız gözüküyor. Enflasyonla mücadele etmeyişin neticesine bir örnek olarak 7 bin 500 TL'lik en düşük emekli aylığının durumuna bakalım. Çünkü emeklilerimiz aylardır zor durumda. Çarşıda, pazarda her yerde emeklimizin haykırışlarıyla karşılaşıyoruz. Şu anda emeklilerde kök maaşı 3 bin 500 TL ve ağırlıklı olarak 4 bin 500 lira olanlar var. Nisan ayında kök maaşı en düşük emekli aylığı olan 6 bin lira veya 7 bin 400 olanlar arasındaki fark, Hazine tarafından karşılanarak 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Bu durumda olan emekli sayısı, yaklaşık 9 milyon. Toplam emekli sayısının yaklaşık 15 milyon olduğu dikkate alındığında, emeklilerin yarısından fazlasının 7 bin 500 lira aylık aldığı görülmektedir. Peki, 1 Ocak tarihi itibarıyla emeklilerin geldiği nokta nedir? Hep birlikte bakalım. Nisan 2023'te verdikleri 7 bin 500 TL'nin enflasyon karşısında sabit kalması için, aynı satın alma gücünde kalması için Aralık 2023'te TÜİK'e göre 10 bin 727 TL, İstanbul Ticaret Odası'na göre 11 bin 77 TL, ENAG'a göreyse 13 bin 182 TL olması gerekiyordu. En düşük emekli aylığını 11 bin de yapsalar aslında bu ay itibarıyla emeklilerimiz Nisan 2023'teki satın alma gücüne sahip olmuyor" dedi.

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İYİ PARTİ, ANAYASA MİTİNGİNE KATILMAYACAK

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP'nin Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine yaptığı TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması çağrısına katılacaklarını belirterek, 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Anayasa mitinginde ise yer almayacaklarını söyledi.

Sinan Ateş cinayeti davasına bakan savcının 2 ay rapor aldığı belirtilen Zorlu, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "En başından bu yana merhum Sinan Ateş'le ilgili konular gündeme geldiğinde, burada çok hassas bir üslup geliştirdik. Birincisi, onun bize emaneti olan ailesi. İkincisi Ankara'nın göbeğinde bir akademisyen, bir baba katledilmiş. Buradan siyasi bir çıkar ve rant sağlamadan, böyle bir görüntü vermemek adına da gerçekten çok büyük bir özen gösterdik. Yürüttüğümüz pek çok süreci kimi zaman kamuoyumuzdan da sakladık. Çünkü bu konunun böyle bir siyaset ikliminin arasında kalmasını istemiyoruz. Ama titizlikle takip ediyoruz. Bahsettiğiniz şekilde bazı soru işaretleri var. Bunların bir an önce, hızlı bir biçimde açıklığa kavuşturulması ve yargının hiçbir dış baskıya maruz kalmadan bu konunun bütün açıklığı ile ortaya çıkarılması gerekmekte. Bu, Türkiye'nin meselesidir. Çünkü Sinan Ateş toplum vicdanını yaralayan çok önemli bir problemdir."

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Aday belirleme ve ilan etme süreçleri sorulan Zorlu, "Manisa ve Adana büyükşehir belediye başkan adaylarımızı bu hafta açıklamış olacağız. Genel İdare Kurulumuzda, Samsun ve Antalya büyükşehir adaylarımızın isminde de bir uzlaşma sağladık. İstanbul ve Ankara için de temennimiz, ocak ayı içinde bu adaylarımızı açıklama yönünde" dedi.

'TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SEÇİM REKABETİNE GİRECEK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Tüm muhalefet seçmenini kazanma ihtimali güçlü adayda birleşmeye davet ediyorum" ifadesine yorumu sorulan Zorlu, "Doğrusu bu bir birleşme mi ayrışma mı? Tartışmaya açık bir konudur. İYİ Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sisteme, bu sistemin dayatmacı anlayışına, milletimizi iki yumruk arasına sıkıştırıp, nefes alamaz hale getiren bu sisteme karşı bir duruş gösterdik. Tam da esasında bu tabloyu yok etmek adına yola çıktık. Onun için bizim açtığımız bu alternatif yolculuk, milletimizin en iyiler arasından bir alternatif seçebileceği bir seçim fırsatını sunacak. Bu kararımız esasında tam da bu iki kutbun artık ortadan kalkması, milletimizin rahatlaması, Türkiye'nin yeniden sürdürülebilir bir seçim rekabetine girebilmesi, çoğulculuğun yeniden Türkiye'de konuşulur hale gelmesi için verdiğimiz çok önemli bir karardı. Dolayısıyla İYİ Parti seçmeninin hareket alanına yönelik bu tür göndermeleri titizlikle takip ediyor, irdeliyoruz. Her geçen gün bizim bu kararımızın seçmenlerimizde, tabanımızda yoğunluklu biçimde kabul görmeye başladığını da ifade etmek istiyorum" yanıtını verdi. (DHA)