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İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti

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#İYİ Parti#Ayhan Altıntaş#İstifa
İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 23:47

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı. 

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#İYİ Parti#Ayhan Altıntaş#İstifa

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