İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.
Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.— Ayhan Altıntaş (@ay_altintas) March 4, 2023
Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili