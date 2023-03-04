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Son dakika: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

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#Meral Akşener#İyi Parti#Toplantı
Son dakika: Akşener 6 Marttaki toplantıya katılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 19:21

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'ta yapılacak olan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

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İYİ Partili Usta, İYİ Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Akşener'in 6 Mart'ta yapılacak olan toplantıya katılmayacağını açıkladı. Usta, mutabakat olması durumunda ise görüşme için kapılarının açık olduğunu belirterek, "5'li masa Kılıçdaroğlu'nu aday yapma masası" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta şözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen seferki şekilde bir daha olmayacak derse bizim için kapı açıktır. Bu haliyle bu 5'li masa öyle anlaşılıyor ki sayın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulmuş bir masa haline gelmiştir. Biz dolayısıyla söylediğimiz şey çok net ve açık. Mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek irade beyanını ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder, kapı açıktır. Ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz. Kararlar mutabakatla alınacak. Bu irade beyanını bekliyoruz. Ama bu irade belli ki olmayacak. Masa başlangıçtan beri ne için kurulduğunu anlamış olduk. Önümüzdeki toplantılarda, aşama aşama gidiyor. Adaylık meselesi şu anda gündemimiz değil"

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#Meral Akşener#İyi Parti#Toplantı

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