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İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok

#Meral Akşener#İYİ Parti#Balıkesir
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti ve partililerle buluşmak için dün Balıkesir’in Bandırma ilçesindeydi.

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Hacı Keşfettin Caddesi’nde kendisini bekleyenlere seslenen Akşener, “Esnaf ziyaretlerimde 92 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. Onlar adına ağlayan anneler gördüm bu dükkânların içinde. Gebe ineğini gözyaşları içinde kesime gönderen besiciler gördüm. Tarlasına, nisan ayında ektiklerine atması gereken gübreyi atamadığı için kara kara düşünüp, gözünden yaş akıtan çiftçi gördüm. Süt üreticisinin süt ineklerini sürekli zarar ettiği için kesime gönderdiğini gördüm. Akşama ne pişireceğini kara kara düşünen anneler gördüm. Bu ülkede harami bir düzen var. Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni inşallah yıkacağız” diye konuştu.

Mevcut düzeni düzeltmenin kolay olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi: “Çaldırtmayıp, çalmayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz. Kaynakları verimli kullanacaksınız. Türkiye’nin imkânları büyük. Bu ülkenin harika insanları var, muhteşem gençleri var. O gençlerin önüne umudu koyacaksınız. İstihdamı yaratacaksınız. Bunlar yapılırsa Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok. Birlikte el ele verip bu karanlık düzeni değiştireceğiz ve seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Balıkesir

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