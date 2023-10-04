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İYİ Parti lideri Akşener'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyaret

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Numan Kurtulmuş
İYİ Parti lideri Akşenerden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşa ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 14:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a yeni yasama yılı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TBMM'deki makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akşener'e, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yasama yılı dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum" dedi.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Numan Kurtulmuş

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