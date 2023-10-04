İYİ Parti lideri Akşener'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyaret

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TBMM'deki makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akşener'e, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yasama yılı dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum" dedi.