İYİ Parti lideri Akşener'den 31 Mart seçimlerine ilişkin ilk açıklama: Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız

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İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir.

İlk günden beri önce millet, önce memleket şuuruyla ortaya koyduğumuz siyaset anlayışıyla seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Milletin kararının üstünde bir kararın, iradenin olmadığını söyledik.

Nitekim bu seçimlerde de milletimiz, şimdiye kadar kesin olmayan sonuçlara göre; 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için milletimize teşekkür ediyor ve bu emanete sahip çıkacak olan belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun henüz netleşmediği Ordu, Çanakkale ve Aydın Kuşadası'nda büyük mücadele gösteren belediye başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum.

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"KATILIMDAKİ BÜYÜK DÜŞÜŞÜ HİÇBİR SİYASİ GÖRMEZDEN GELEMEZ"

Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu görmüş olduk. 2023'teki seçime göre sandığa katılımdaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez.

"OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE TOPLANACAK"

Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi, seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. Nitekim, tam da bu sebeple; en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız."

KURMAYINDAN AKŞENER’E İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti’de yerel seçimlerde alınan beklentinin altındaki sonuçlar partide tartışma yarattı. Partinin önemli kurmaylarından Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener’i de istifaya davet ederek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Başkanlık Divanı’nda yer alan ve Akşener’in kurmaylarından olan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.