Yerel Seçim Sonuçları 2024 | Akşener’in zor gecesi

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Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Prof.Dr. Bilge Yılmaz, Genel Başkanı Akşener’i de istifaya davet etti. Eski İYİ Partili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan da sosyal medya hesabından Akşener’in kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını iddia etti. İYİ Parti kaynakları iddiayı doğrulamazken, partide Akşener’e karşı istifa çağrılarının artması bekleniyor.

EVİME DÖNERİM DEMİŞTİ

Akşener, seçim öncesinde yaptığı açıklamasında da istenilen sonucu alamadıkları takdirde evine döneceğini belirterek, istifa kararının sinyallerini vermişti. İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı’ndan gecenin geç saatlerinde yapılan açıklamada ise “Mahalli İdareler Seçimleri’ne ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle birlikte yarın (bugün) Genel Başkanımız Sayın Akşener bir basın toplantısı gerçekleştirecektir. Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir” denildi. Oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını önce evinden, sonra bir arkadaşının restoranından ve daha sonra da parti genel merkezinden takip eden Akşener, herhangi bir açıklama yapmayarak da dikkat çekti. Akşener, sessizliğini korurken İYİ Parti Genel Merkezi’nde büyük bir hayal kırıklığının yaşandığı görüldü.

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KURMAYINDAN AKŞENER’E İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti’de yerel seçimlerde alınan beklentinin altındaki sonuçlar partide tartışma yarattı. Partinin önemli kurmaylarından Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener’i de istifaya davet ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkanlık Divanı’nda yer alan ve Akşener’in kurmaylarından olan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.