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İYİ Parti Lideri Akşener: Dinozorlar ağlıyor

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Dinozor
İYİ Parti Lideri Akşener: Dinozorlar ağlıyor
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yöneltilen iddialara tepki göstererek, “FETÖ’cü dediler olmadı, PKK’lı dediler olmadı, faili meçhulcü dediler olmadı. Denilmedik bir şey kalmadı ama biz çözüm üretmeye devam ettik” dedi.

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Ankara’da Pursaklar ve Keçiören’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, özetle şunları söyledi:

“Bugün bir hanımefendi dedik ki, ‘Siz bunları emekli mi edeceksiniz, EYT’li mi yapacaksınız?’ Ben ‘EYT’li yapacağız’ dedim. Çünkü o EYT’lilerin çektiği acıyı bu abiler azıcık görsün istiyorum. Oculukla buculukla ekonomiyi doğru dürüst yönetemediler. 24 milyar lira Telekom’dan çarpıldık hep birlikte. Meşhur bir Ankapark’ımız var.

Gezdim gezdim, dinozorlar ağlıyor. Yalnız bu dinozor takıntısı nedir?Yer gök dinozor. Ağlıyor havyanlar. Ankapark’a gömülen para 14 milyar lira. Seçime doğru gidiyoruz. Abiler sosyal konut projesi ortaya koydular. Anlatılmayan bir yanı var, ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Bu işi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum.

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Dini olarak da yanlış, siyasi olarak doğru olabilir ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Bugünden ödemeye başlıyor ama sonrasındaki rakam belli değil. Bunun belli edilmesi lazım.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Dinozor

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