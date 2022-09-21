İYİ Parti Lideri Akşener: Dinozorlar ağlıyor

Haberin Devamı

Ankara’da Pursaklar ve Keçiören’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, özetle şunları söyledi:

“Bugün bir hanımefendi dedik ki, ‘Siz bunları emekli mi edeceksiniz, EYT’li mi yapacaksınız?’ Ben ‘EYT’li yapacağız’ dedim. Çünkü o EYT’lilerin çektiği acıyı bu abiler azıcık görsün istiyorum. Oculukla buculukla ekonomiyi doğru dürüst yönetemediler. 24 milyar lira Telekom’dan çarpıldık hep birlikte. Meşhur bir Ankapark’ımız var.

Gezdim gezdim, dinozorlar ağlıyor. Yalnız bu dinozor takıntısı nedir?Yer gök dinozor. Ağlıyor havyanlar. Ankapark’a gömülen para 14 milyar lira. Seçime doğru gidiyoruz. Abiler sosyal konut projesi ortaya koydular. Anlatılmayan bir yanı var, ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Bu işi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum.

Haberin Devamı

Dini olarak da yanlış, siyasi olarak doğru olabilir ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Bugünden ödemeye başlıyor ama sonrasındaki rakam belli değil. Bunun belli edilmesi lazım.”