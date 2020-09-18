İYİ Parti kurultaya gidiyor

Partinin yönetim organlarına üyeliklerin çarşaf liste yöntemi ile yapılacağı seçimde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 100 kişilik ‘anahtar liste’ çıkaracağı öne sürüldü. İYİ Parti’nin 2. Olağan Kongresi’nde, Akşener tek aday olarak genel başkanlık seçimine girecek. Kurultayda asıl rekabet 50 kişilik GİK ve 11 kişilik MDK’ya girmek için yaşanacak. ANFA Altınpark’ta seyircisiz yapılacak kurultaya 1379 delege, parti görevlileri ile medya mensupları dışında kimse alınmayacak. Akşener imzasıyla MHP ve HDP haricindeki siyasi partilere gönderilecek mektupta, “kurultaya davetin salgın nedeniyle yapılamadığı” anlatılacak.