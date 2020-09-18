MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİYİ Parti kurultaya gidiyor
GeriGündem İYİ Parti kurultaya gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İYİ Parti kurultaya gidiyor

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
İYİ Parti kurultaya gidiyor
Abone Olgoogle-news

İYİ Parti, 2’nci Olağan Kurultay’ına gidiyor. “Millet Bizi Çağırıyor” sloganıyla 20 Eylül Pazar günü yapılacak kurultaya COVID-19 nedeniyle diğer siyasi partiler davet edilmezken, seyirciler de katılamayacak.

Partinin yönetim organlarına üyeliklerin çarşaf liste yöntemi ile yapılacağı seçimde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 100 kişilik ‘anahtar liste’ çıkaracağı öne sürüldü. İYİ Parti’nin 2. Olağan Kongresi’nde, Akşener tek aday olarak genel başkanlık seçimine girecek. Kurultayda asıl rekabet 50 kişilik GİK ve 11 kişilik MDK’ya girmek için yaşanacak. ANFA Altınpark’ta seyircisiz yapılacak kurultaya 1379 delege, parti görevlileri ile medya mensupları dışında kimse alınmayacak. Akşener imzasıyla MHP ve HDP haricindeki siyasi partilere gönderilecek mektupta, “kurultaya davetin salgın nedeniyle yapılamadığı” anlatılacak.

False
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle