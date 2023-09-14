İYİ Parti kararını verdi... 81 ilde kendi adaylarıyla yarışacak

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı: “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde, 81 il ve ilçelerde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, süreç yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir. Bu kararımızın ülkemize, partimize, yeniden ayağa kaldırmak istediğimiz Türk siyasetine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

OY ÇOKLUĞU DİYEBİLİRİZ

(Yavaş ve İmamoğlu desteklenecek mi?) Farklı açılardan değerlendirmeler oldu elbette. Ancak bu metin çok açık. İnşallah İYİ Parti yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacak, bundan eminiz. Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Yüksek ölçüde oy çokluğu diyebiliriz.

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CHP’YE KAPILAR KAPANDI MI

(CHP ile bütün kapılar kapandı mı?) Bu sorular Türk siyasetinde ne kadar zorlu bir dönemeçten geçtiğimizin işareti. Biz Türkiye’nin bu ittifaklar mekanizmasıyla, Türk milletinin bir kıskaç siyasetine alınmasına karşıyız. Milletimizin İYİ Parti’ye destek vererek, bu desteğini arttırdığı sürece de göreceksiniz bu kıskaç siyaseti son bulacaktır.

İTTİFAK YETKİSİ BAŞKANLIK DİVANI’NA

(GİK ittifaklar için Genel Başkan’a yetki verdi mi?) Başkanlık Divanımıza bu yetki verildi. Hatta birkaç il belediye başkanı adayımızın tespit edilmesi söz konusu. Bunlarla ilgili Genel Başkanımızın belki önümüzdeki günlerde bir açıklaması olabilir. Genel Başkanımız, GİK’in görüşünü almadan asla hareket etmiyor.”

İMAMOĞLU’NDAN AKŞENER YANITI: KAPILARI KAPATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün elektrikli otobüs tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlere ilişkin ittifak konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine özetle şöyle konuştu:

“Sayın Akşener’in açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye’nin, ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul’un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir, bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Ben kapıları kapattığı düşüncesine de katılmıyorum.”