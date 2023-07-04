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Akşener'in A Takımı belli oldu... İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlendi

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#İYİ PARTİ#AKŞENER#TBMM
Akşenerin A Takımı belli oldu... İYİ Partide başkanlık divanı belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 16:29

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partinin A Takımı'nın belli olduğunu bildirdi. İYİ Parti'de kurultay sonrası belirlenen yeni Başkanlık Divanı'nda Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen toplantıda, yeni seçilen GİK üyeleriyle bir araya geldi. Akşener başkanlığında toplanan GİK'te Başkanlık Divanı belirlendi.

Buna göre; Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Cem Özdemir, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş, Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu oldu.

Akşenerin A Takımı belli oldu... İYİ Partide başkanlık divanı belirlendi

GİK toplantısında belirlenen diğer Başkanlık Kurulu üyeleri ise şu şekilde:

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"Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı, Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli, Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu, Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu."

Akşenerin A Takımı belli oldu... İYİ Partide başkanlık divanı belirlendi

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#İYİ PARTİ#AKŞENER#TBMM

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