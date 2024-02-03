İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti

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Özen’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu.— Meral Akşener (@meral_aksener) February 3, 2024
Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır.
Mekânı cennet olsun…