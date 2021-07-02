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Gündem
Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/DHA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Herkesi ayağınıza getireceksiniz

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Herkesi ayağınıza getireceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener'in Körfez ziyaretini tamamlamasının ardından İYİ Parti İl Gençlik Kolları tarafından hazırlanan zeybek oyunu sergilendi. Gençleri izledikten sonra vatandaşlara hitap eden Meral Akşener, özetle şöyle dedi: "20 Ocak'tan bu yana 40'ın üzerinde il, 150'nin üzerinde ilçe gezmişim. Esnafın derdini dinleyip, kamuoyuna mal edip, milletvekillerimiz tarafından kanun teklifi, araştırma önergesi, soru önergesi vererek gündemde tutmaya çalıştık ve başardık. İstenirse oluyormuş.

Nasıl ki esnafın müşterisi velinimetse, ben de seçmeni bu milleti velinimet yapmak istiyorum. Benim gibi, herkesi ayağınıza getireceksiniz. Gelmeyene 'oy yok' diyeceksiniz. Sizin çocuklarınızın işsizliğini dinlemek zorunda kalacaklar. Sizin sorunuza cevap vermek zorunda kalacaklar. Siz de bunu çözene oy vereceksiniz.”

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