İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: ‘Devleti yeniden inşa etmeliyiz’

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MERAL Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Diyanet yetkililerine seslenmek istiyorum: Küffara karşı, serden geçen aziz ecdadımıza, herkesten önce sizin vefa göstermeniz gerekmez mi? İstiklal kahramanlarına, Fatiha’yı çok görmek ayıp değil mi? Gazi Mustafa Kemal’in adını anmamak, her şeyden önce, mukaddesatımıza aykırı değil mi? Yazıklar olsun.

‘200 LİRACIK’

Biz projeye değil, ranta karşıyız. Köprünün geçiş ücretini, ‘200 liracık’ olarak açıkladı. Emeklilerimize seyyanen zam yaparken, ‘iki yüüüüüüz’ lira diyerek büyüttüğü rakamı, köprü geçişinde ‘200 liracık’ ilan etti. Vatandaşa verirken ‘liraaaaa’, vatandaştan alırken ‘liracık’

MİLLETİN SÜREKLİLİĞİ

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden acilen kurtulmak ve devletimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü bir milletin sürekliliği, devletiyle mümkündür. Bir devletin sürekliliği ise ancak kurumlarının sürekliliğiyle olur.

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SIĞINMACI TARTIŞMASI

Biz, sığınmacılara vicdansızlık edilmesini istemiyoruz. Sığınmacılara karşı kullanılan, düşmanca dilin karşısındayız. Ya vicdanlı olup armut gibi bekleyeceksin ya da vicdansız olup, sığınmacılara söveceksin. Türkiye sığınmacı sorununu işte bu iki sığ düşünce etrafında tartışsın istiyorlar. Bu sığ tartışma zeminini reddediyoruz.”