İyi kalpli dört çocuk... Görme engelli arkadaşlarına ‘akıllı baston’ yaptılar

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İstanbul’da geçirdiği bir hastalık nedeniyle 10 yaşında görme duyusunu kaybeden Kübra Çakır, 6 yıldır hayatına ona yoldaşlık eden bastonuyla devam ediyor. Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan Kübra, bastonunu kullanırken arkadaşlarına çarpmaktan endişe ettiği için teneffüslere dahi çıkmıyordu. Bu durum okuldaki arkadaşlarının dikkatini çekmişti. Okulun 10 ve 12’nci sınıflarındaki dört öğrenci, Kübra için bir ‘akıllı baston’ geliştirmeye karar verdi. Öğrenciler, okulun fizik öğretmenleri Ayşe Güldalı ve Nuray Sarıkaya’nın desteğiyle geçtiğimiz yıl bu baston üzerine çalışmaya koyuldu.

SESLİ UYARILAR VERİYOR

Bastonun, ultrasonik sensörler sayesinde sesli uyarı verdiğini dile getiren fizik öğretmenleri Güldalı ve Sarıkaya, projeyi şöyle anlattı: “Gövdesine yerleştirilen bu sensörler, bastonu sağa sola doğru hareket ettirmeye gerek kalmadan etraftaki engelleri önceden tespit ederek sesli uyarı veriyor. Bastonun ön tarafında iki, sağ ve solunda ise birer adet olmak üzere toplam 4 sensör bulunuyor. Bu sensörlerin her biri farklı şiddette ses çıkararak kullanıcıyı engellere karşı uyarıyor. Sensörler aynı arabalardaki park sensörleri gibi engele yaklaştıkça uyarı sesinin sıklığını artırarak bilgi veriyor ve bir metrelik mesafeye kadar engelleri algılayabiliyor. Bu mesafe daha da artırılabilir. Bastondaki bir diğer sensör ise zeminin nemiyle ilgi bilgi veriyor. Kullanıcının da ayağının kaymasının önüne geçilebiliyor.





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TEKNOFEST’E BAŞVURACAK

Öğrenciler, bastonun bluetooth kulaklıkla da kullanılması üzerine projeyi geliştiriyor. Baston, gürültülü ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilecek. Diğer yandan akıllı baston, 3 saatlik şarjla ortalama 2 buçuk gün boyunca aktif bir şekilde çalışabiliyor. Projeyle önümüzdeki aralık ayında TEKNOFEST’e başvurarak yarışmaya katılmak istiyoruz.”

‘HAYATI ÇOK KOLAYLAŞTIRACAK’

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Arkadaşlarının kendine yaptığı bastonu deneyimleyen Kübra Çakır şunları söyledi: “Sesli ortamda bastonun kulaklıkla çalışması gerekiyor. Arkadaşlarım da şimdi bu özelliği geliştiriyor. Bastonun gayet başarılı ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Titreşimli bastonlar da var ama onlar engel olsun olmasın her şeye uyarı veriyor. Pek kullanışlı değil. Arkadaşlarımın benim için geliştirdiği bu bastonda ise böyle bir problem yok. Ayrıca bastonun sesli olması da oldukça avantajlı. Akıllı baston, benim gibi birçok görme engellinin hayatını kolaylaştıracak. Okulda hiç umursanmadığımı düşünüyordum. Arkadaşlarımın bu projesi beni çok duygulandırdı. Demek ki dikkate alınıyormuşum ve beni görüyorlarmış.”