İyi beton ile beton arasındaki fark ne? Prof. Dr. Karbay CNN Türk yayınında anlattı

Beton Uzmanı Prof. Dr. Nihat Karbay, CNN Türkcanlı yayında beton ile ilgili bilmesi gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Karbay, beton ve iyi beton arasındaki farkı şu şekilde anlattı:

Beton; çimento, agregalar ve kumdan oluşan bir malzemedir. İyi beton da bunların iyi kalitede kullanılmasıdır. Betonlar santrallerde üretilir inşaatlara da getirilerek kalıplara dökülür. Kalıp iyi tutmuyorsa o kalıp tekrar yapılıp beton tekrar atılır. Bu sağlamlığı içindir. Daha sonrasında beton kürlemesi yapılmalıdır. Bu da betonun atıldıktan ve kalıptan çıkarıldıktan sonra en az 1 hafta boyunca sulanması gerektiğidir. Beton sulanmazsa çatlaklıklar oluşur.

Betonun iskeletini agregalar oluşturur, çimento bu yapıyı sarar. Agregaların iyi olduğunu ise içinde deniz kabuğu olmamasında anlayabiliriz. İyi kayaçlardan oluşması gerekir. Çimento ise bu yapıyı saran maddedir. bu ikisinin belli bir oranda kaynaşma gerekir.

BETONA KİMYASAL KARIŞTIRILIYOR MU? ZARAR VERİR Mİ?

Betonun belli bir kıvama sahip olması gerekir. Beton akışkan olmalıdır. Bunun için ya harcın içindeki suyu arttıracaksınız ki biz bunu tasvip etmiyoruz. Bu betonun dayanıklılığını azaltır. Bunun için belli kimyasalları ekleyebiliyoruz ama bunda da dikkatli olmak gerekir fazla kullanılması iyi betonu kötü beton haline getirir.

İZALATÖRLER NASIL DEĞRELENDİRİLİR?

İzalatörlerde zemin yapı etkileşimini azaltması temel amaç. Bu sistem her binada uygun mudur, olmayabilir. Her yapıya uygun olmayabilir bunun hesaplamasını uzman isimler tarafından yapılır. Mimar Sinan geçmişte bu sistemi yapılarında çok ilkel halini kullandı. Çok eski bir konu biz yeni konuşuyoruz şu an. Ama dediğim gibi bu sisteminde iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

VATANDAŞ ÇIPLAK GÖZLE BAKTIĞINDA BETONUN SAĞLAM OLDUĞUNU ANLAYABİLİR Mİ?

Beton bina sağlamlığına tek başına etken değil aslında, zemin önemli, yapı tasarımı önemli. Marmara Bölgesi'nde özellikle nemli olan yerlerde bodrum katlarında bu nemden dolayı çatlaklar ve demirlerde paslar oluşur. Burada da diğer önemli bir konu betonda deniz kumu kullanıldı mı sorusudur.Malzeme olarak deniz kumu kullanıldı mı? Kullanılan deniz kumu elendi mi? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Deniz kumu elenerek kullanılmalı, içinde deniz kabuğu olmamalı. Aynı şekilde kumun tuz oranına dikkat edilmeli bu kolon demirlerinde paslanmaya neden olur, dayanıklılığı etkiler.