İTÜ’nün tasarımı finale kaldı

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9-12 Nisan’da ABD’nin Seattle şehrinde dünyanın önde gelen üniversitelerinin katılacağı finalde İTÜ öğrencileri, tasarladıkları binayla birinciliği hedefliyor. İTÜ Sismik Takımı Kaptanı ve mimarlık bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Harun Bilgin, yarışmayı ve tasarımlarını şöyle anlattı:

“ABD Deprem Araştırma Enstitüsü kendi alanında dünyanın en prestijli kurumlarından biri. Düzenledikleri yarışmada bir yapı inşa edilirken en az malzemeyle en sağlam binaların oluşturulması hedefleniyor. Takım Danışmanı ve İTÜ Deprem Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Değer, de “Takımıza güveniyorum. ABD’de de dereceyi hedefliyoruz. Tasarımımızı gerçek bir yapı gibi hazırlıyor ve çelik bina olacak şekilde hesaplıyoruz” diye konuştu.