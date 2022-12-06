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İTÜ’nün ödüllü ‘bot’u

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#ITUASTEAM#Sidney
İTÜ’nün ödüllü ‘bot’u
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

İstanbul Teknik Üniversitesi ITUASTEAM takımının geliştirdiği BEE-Ast otonom botu, Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen 2022 Robotx Otonom Denizcilik Yarışması’nda ‘Deniz Taşıtları ve Tasarım Modelleme Ödülü’ aldı.

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İTÜ, yarışmaya katılmaya hak kazanan ilk ve tek Türk üniversite takımı oldu. Katamaran tipindeki BEE-Ast dışarıdan bir müdahale olmadan rota takibi, canlı yaşam formlarının tespit edilmesi, belirlenen limana otonom yanaşma gibi görevleri yerine getirebiliyor. Sidney’den ödülle dönen takımın danışmanı İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Derya Ahmet Kocabaş yarışmayla ilgili şunları söyledi:

“Katıldığımız Robotx Maritime Challenge 2022 yarışması iki yılda bir düzenlenen, uluslararası bir otonom tekne yarışması. Bu yıl Avustralya’nın Sidney kentinde Sydney International Regatta Center’da su sporları merkezinde düzenlendi. Yarışmaya bu yıl yeni kurallar getirildi. Katamaran tipi bir tekne ve bir dron ile gerçekleştirilmesi gereken 9 adet görev eklendi. Teknik sebeplerden biz görevlerin hepsine yetişemedik ancak Jüri Özel Ödülü’nü aldık.”

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İTÜ’nün ödüllü ‘bot’u

 

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#ITUASTEAM#Sidney

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