İTÜ Autobee takımı dünya şampiyonu

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RoboNation tarafından 5-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya Türkiye, Kanada, Endonezya, Meksika, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 16 takım katıldı. İTÜ Autobee, organizasyonda Türkiye’yi temsil eden tek takım olarak yarıştı.

UYGUN MALİYET ÖDÜLÜ

Gemi inşaatı ve gemi mühendisliği öğrencisi Fuat Peri’nin kaptanı olduğu Autobee takımı, açık deniz mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Sencer Yazıcı, gemi inşaatı ve gemi mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Duygu Ünlü, geomatik mühendisliği öğrencisi Selen Cansun Kirgoz ve kontrol ve otomasyon mühendisliği öğrencisi Batuhan Özer’den oluşuyor. Takımın danışmanı öğretim üyesi Dr. Cihad Delen, “Takımımız birinciliğin yanı sıra Vesselbee03 otonom teknesinin özgün tasarımı sayesinde Cost Efficient (Uygun Maliyet) ödülünü de aldı” dedi.

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İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise “İTÜ Autobee takımını, uluslararası yarışmada bize yaşattığı gururdan dolayı kutluyorum” dedi.