‘İttifak sen olacaksın derse olmam demem’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Kripto para piyasalarında depremKripto para piyasalarında deprem!#Kripto Para Piyasaları
Kazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi Putinden flaş hamleKazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle#Kazakistan
TOGG dünya sahnesinde Karakaştan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflarTOGG dünya sahnesinde! Karakaş'tan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflar!#TOGG
Erdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyonErdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyon#Recep Tayyip Erdoğan
Sen neymişsin Emirhan İlkhan Maçın ardından: Şok oldumSen neymişsin Emirhan İlkhan! Maçın ardından: Şok oldum#Beşiktaş
Omikronun freni patladı Her beş testten biri pozitifOmikron'un freni patladı! Her beş testten biri pozitif#Omikron
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
Bilim Kurulundan önemli karar: Karantina süresi güncellendiBilim Kurulu'ndan önemli karar: Karantina süresi güncellendi!#Bilim Kurulu
55 dakikada 40 kilo aldı Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı...55 dakikada 40 kilo aldı! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı...#Tolgahan Sayışman
O iddialara cevap: Yaş benim için şehir efsanesiO iddialara cevap: Yaş benim için şehir efsanesi!#ALEYNA TİLKİ
HABERLERGündem Haberleri

‘İttifak sen olacaksın derse olmam demem’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı#Millet İttifakı
‘İttifak sen olacaksın derse olmam demem’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “İttifak ‘sen olacaksın’ derse, ‘hayır olmaz’ deme şansım yok” dedi, ‘sokağa çıkma’ tartışmalarıyla ilgili de “Kitabımızda yok” yorumu yaptı.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle dünkü kahvaltılı buluşmada özetle şunları söyledi:

“Bana sorulduğunda, ‘Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir görev, ittifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım’ dedim. Yanlış bir şey söylemiyorum, ittifak diyorsa ki ‘sen olacaksın’, ‘hayır olmaz’ deme şansım yok.

Elbette anketler yapılabilir ama yanlış bir şey yapıyoruz. Ya arkadaş nasıl bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyuyoruz bu sorulmuyor, anket yapılacaksa önce bunun sorulması lazım. Kim olsun? Hayır, nasıl olsun? Yaşantısıyla, mütevazılığıyla örnek olması, önyargılı olmaması, tarafsız olması, objektif eleştirileri saygıyla karşılaması, herkesi kucaklaması lazım. Kimsenin etnik kimliği, yaşam tarzı, inancını siyasete alet etmemesi lazım. Partiler arasında çıkacak sert tartışmaları, uyumsuzlukları giderecek kişi olması lazım. Devletin sigortası olması lazım.

Haberin Devamı

(Erdoğan’ın enflasyonun köpüğünü alacağız açıklaması) Köpüğü alması için zamları da geri alması lazım ama hiç sanmıyorum. 84 milyon insanı bindirmiş freni patlamış kamyona, hep birlikte yokuş aşağı gidiyoruz.

KİTABIMIZDA ‘SOKAĞA ÇIKMA’ YOK

(Milli Eğitim Bakanlığı’na gidişi) Benim tweet’imden sonra Ankara il başkanlığımız örgütü toplamak istemiş MEB’in önüne, hemen aradım, ‘sakın gitmeyin ben ve kadın milletvekillerimiz gideceğiz’ dedim. Öyle sokağa çıkacağız, asacağız keseceğiz filan yok. Sokağa çıkma diye bizim kitabımızda bir şey yok ama haksızlığa uğrayan herkesin hakkını da demokratik yoldan arayacağız.

GEREĞİ SANDIKTA

(Erdoğan’ın muhalefete yönelik sokak uyarısı) Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anlaşılan, zorlayacak, baskı kuracak çıkmayacağız ama gereğini sandıkta yapacağız. Bizim sokaktan kastettiğimiz, kontrolsüz şekilde sokağa çıkıp camın çerçevenin kırılması, şiddetin olması. Yoksa demokratik yolla izin alırlar yaparlar. Özel olarak çatışma alanı yaratmak istiyorlar. Erdoğan böyle anlamıyor, siz sokaklara çıkacaksınız, şunu şunu yapacaksınız, biz de sizi ezeceğiz. 15 Temmuz’u bunun için örnek veriyor.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU’NA SORUŞTURMA

Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu suçlamalarının nedeni ekonomide yaşanan kaosun unutturulmak istenmesi. Müfettişleri görevlendirmişler, zaten belediyelerimizde müfettiş eksik olmuyor ki. Sürekli varlar, sürekli denetliyorlar, başkanlarımız da bunlara alışkınlar, geldikleri zaman odaları, masaları, sandalyeleri var. Belediyelerimizi itibarsızlaştırma arayışındalar. Çünkü İstanbul’da, büyük rant var. İstanbul’da belediyemizin hazırlayıp İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu 34 dosyadaki kamu zararı 13 milyar 202 milyon lira. Denetleme hakları var, denetleyemezsiniz diyemezsiniz, bütün mesele önyargısız olmasıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı#Millet İttifakı

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz