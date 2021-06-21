İttifak karar verir arkadaşlarımız uyar

(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Biz bir ittifakın içerisindeyiz. Bizim ittifakımızın adı Millet İttifakı. Bizde demokratik kurallar geçerli. Demokratik kurallar neyi öngörüyorsa o çerçevede hareket ediyoruz. Eğer cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelirse oturur ittifak bileşenleri liderleri olarak konuşuruz, kararımızı veririz. Eminim o kurallara da bütün arkadaşlarımız uyar.

(HDP’yle ittifak) Genel Başkan Mithat Bey açıklama yaptı. ‘Biz ittifak içerisinde değiliz, ittifak da yapmayacağız’ diye... Yaparlar, yapmazlar böyle düşünceleri var mı ben müneccim değilim. Onların yaptığı açıklama gayet açık, net. Bizim ittifakımız da belli. Kimlerle ittifak yaptığımız da belli. Yerel seçimlerde de diğer seçimlerle de oy birliğiyle kamuoyuna açıkladık. İttifak olmak zorundadır.

İKTİDAR SORUN ÇÖZME KAPASİTESİNİ KAYBETTİ

Erken seçimi daha çok biz iktidara gelmek için değil bu millet, beladan kurtulsun diye istiyoruz. Vatandaş perişan oldu. Dün Gaziantep’i gezdim. Var olan iktidar sorun çözme kapasitesini kaybetmiş bir iktidardır. Sorun çözme kapasitesini kaybetmenin ötesinde yeni sorunlar yaratan bir iktidardır. Açık ve net söylemek gerekirse milletin başına bela olan bir iktidar var. Bunun değişmesi lazım.

SURİYE’DE SÜRATLE BARIŞ ORTAMI LAZIM

“Eğer biz iktidarda olsaydık zaten Suriye'de sorun olmazdı. Bazı rakamlara göre Gaziantep'te 500 bin, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli var. Doğurganlık oranı çok yüksek. Kendi ülkelerine gitmek istemiyorlar. Burada yerleştiler ticaret yapıyorlar, çalışıyorlar. Dolayısıyla sanayi için de sanayici için de Gaziantepliler için de ciddi bir sorun olmaya başladı. Kilis’teki Suriyeli sayısı Kilis'te yaşayan bizim vatandaşlarımızdan daha fazla. Tablonun değişmesi lazım. Suriye’de süratle bir barış ortamının sağlanması lazım.

DİPLOMATİK İLİŞKİ KURULMALI

Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Karşılıklı büyükelçiliklerin açılması lazım. Suriye'nin onarılması konusunda Avrupa Birliği'nin harekete geçmesi lazım. Yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, parkları yapılmalıdır. Bunu yapacak, olan Avrupa Birliği'dir. Ben bunu Avrupa Birliği'nde kendilerine seslendirdim. Ondan sonra buradaki, Suriyelilere 'Kardeşim eviniz var, yolunuz, okulumuz, hastaneniz var. Buyurun ülkenize gidin' demeniz lazım.”

KANAL İSTANBUL ‘PARASINI VERMEYİZ’



“BURADAN yeniden çağrı yapıyorum. Hiç kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti talan edilecek bir ülke değildir. 83 milyon kişi bir avuç haramzadeye hizmet edilecek konuma getirilemez. Diyorlarsa ki biz gireceğiz, Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda onlarla ilişkiyi keseceğiz. Ülkesiyle de ilişki keseceğiz. Kardeşim siz bizim devleti soyuyorsunuz. Ben soyguna göz mü yumacağım? Birileri gelecek devlet soyacak, iktidar değişti biz de o soyguna devam edeceğiz. Olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma şey olmaz. Hangi hukuk bunu kabul eder? Uluslararası hukuk. Açın uluslararası hukuku yolsuzluğu koruyan bir uluslararası hukuk var mı? Bir devleti soyan uluslararası hukukun öngördüğü bir kural var mı? Bunların hiçbirisi yok. Biz haklıyız.”

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