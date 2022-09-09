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İTO Tarihi Liman Han’ı açıldı

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#Tarihi Liman Han#İTO#Açılış
İTO Tarihi Liman Han’ı açıldı
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Eminönü’nde restorasyonu tamamlanan İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) ait Tarihi Liman Han’ın açılış törenine katıldı. 2006 yılından bu yana İTO’nun mülkiyetinde bulunan bina, kültür-sanat ve eğitim amaçlı kullanılacak.

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da katıldığı törende, İTO’nun İstanbul’da mesleki eğitimin en büyük paydaşı olduğuna dikkat çeken Özer şunları söyledi:

GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİ

“İstanbul’da mesleki eğitimi ayağa kaldırırsak Türkiye’de de ayağa kaldırırız. Bu niyetle yaklaşık üç yıl önce beraber çıkmış olduğumuz mesleki eğitimin güçlendirilmesi iş birliği çerçevesinde çok önemli başarılara imza attık. O gün bir araya geldiğimiz zaman bugün düşünemediğimiz bir sürü açılımlara vesile olan bir iş birliğini başlattık ve mesleki eğitimle ilgili çok güzel projeleri hayata geçtik.

TÜM OKULLARA KÜTÜPHANE

2021 yılında iki ay gibi kısa sürede tüm okullara kütüphane yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 tane kütüphane yaptık. Bu bağlamda yıllardan beri kültürle ilgili, sanatla ilgili, özellikle İstanbul odaklı yayın çalışmalarını imrenerek takip ettiğim İTO’nun bugün böylesine bir merkezin açılışında bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.

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#Tarihi Liman Han#İTO#Açılış

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