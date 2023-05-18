İtirazlarda gözler YSK’da: YSK Başkanı iddialara yanıt verdi

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“Paylaşılan görsellerin YSK’yla ilgisi yok” diyen Yener, özetle şunları söyledi:

-TUTANAKLAR PARTİLERE DE VERİLİYOR: “Sandık kurullarımız, kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Oy pusulaları, bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı aday temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

-SEÇİM TAKVİMİNDE İTİRAZ SÜRELERİ BELİRTİLMİŞTİR: İlgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikâyet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir. Bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi parti temsilcileri yer almaktadır.

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-TOPLANTILARA 5 SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİLERİ KATILIYOR: Bu kurulların vermiş olduğu kararlara karşı da YSK’ya tarafların itiraz hakkı bulunmaktadır. YSK’daki toplantılara yasa uyarınca TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, bu itirazları yasanın öngördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır. YSK, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri SİPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır.

-TEMSİLCİLİKTEKİ SEÇMEN SAYISINDAN FAZLA OY MEVZUATA UYGUN: Yurtdışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasauyarınca herhangi bir yurtdışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. Kesin sonuçlar internet sitemizde paylaşılacaktır.”

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Seçim takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde bugün YSK itirazları görüşüp karara bağlayacak. İlk tur kesin seçim sonuçları 19 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

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Milletvekili genel seçiminde ise YSK’ya (il seçim kuruluna il birleştirme tutanaklarına karşı) son itiraz süresi 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılabiliyor. YSK, önümüzdeki hafta bu tarihten sonra önüne gelecek itirazları da görüşüp karara bağladıktan sonra milletvekilliği seçimlerinde de kesin sonuçları ilan edecek.

İkinci tur cumhurbaşkanlığı kesin sonucu ise 1 Haziran’da açıklanacak.

YSK AK PARTİ TEMSİLCİSİ: İTİRAZLAR GEÇEN SEÇİMDEN AZ

YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Geçmiş seçimlerde ne kadar itiraz varsa o kadar itiraz var. Belki daha az olduğunu tahmin ediyorum. Daha sonra 7 gün içinde olağanüstü itirazlar yolu var. Bu süreçlerden sonra sonuçlar ilan edilecek. İl seçim kurulları bir milletvekili adayının kazandığını belirlediyse yarın bile mazbata verebilir. İtiraz üzerine sonuç değişirse mazbata iptal edilir.”