İtalya Başbakanı’na ‘Özür dile’ çağrısı

Ankara’dan üst üste yapılan açıklamalarda Draghi’nin sözlerine şu sözlerle yanıt verildi:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İtalya’nın çaresizlikten Başbakan yaptığı zatın Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini ret ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi’nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini’ye bakın.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı’nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın!

ÇİRKİN VE HADSİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemi ile eski dünya düzenini ve sömürgeci zihniyeti gün yüzüne çıkaran, milletimiz tarafından seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler kullanan İtalya Başbakan’ı Draghi’yi kınıyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İtalya Başbakanı’nın sarf ettiği ifadeler kabul edilemez. Milletin adamı Cumhurbaşkanımız hakkında mesnetsiz açıklamalar yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi kınıyoruz.

MUSSOLİNİ’YE BAKIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye’nin faşizmi icat etmiş İtalya’nın ‘atanmış’ Başbakanından alacağı bir demokrasi dersi yok. Sığınmacıları ölüme terk eden İtalyan yöneticilerin ise Türkiye’den alacağı büyük insanlık dersleri var. Recep Tayyip Erdoğan’ı izlemeye devam etsinler.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Atanmış İtalya Başbakanının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve kabul edilemez üslubunu kınıyorum.

AYNEN İADE EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İtalya’nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Recep Tayyip Erdoğan’a ‘diktatör’ diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemahal düzeltmesini bekliyoruz.

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