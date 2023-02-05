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İtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yok

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#İtalya#İzmir#Feribot
İtalya açıklarında feribot yangınında kaybolan TIR şoföründen 1 yıldır haber yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 09:47

İTALYA açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42), 1 yıldır haber alınamadı. Enişte Davut Gür (53), "Bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz" dedi.

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İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022'de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'a ulaşılamadı. Yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü, ilk olarak Edirne'den Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı aktarıldı.

DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞMEDİ

Mehmet Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Çakır'ın arkadaşı ile yemek yediği, ardından aracına gittiği belirtildi. Yangın başlayınca da arkadaşının, gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı öğrenildi. Feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi yapılmasına karar verildi. Çakır'ın ablası Yeşim Gür (49), geçen yıl mart ayında hastaneye giderek kan örneği verdi. Fakat Yunanistan'daki 4 ceset ile karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadı.

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ÜZERİNDEN 357 GÜN GEÇTİ

Aydın'da oturan Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Mehmet'in kaybolmasının üzerinden 357 gün geçti. 18 Şubat'ta tam 1 yıl dolacak ama bir haber yok. Bulunan cenazeler vardı. Karşılaştırma yapılması için bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı, başına ne geldi ? Nerede ve ne durumda, bilmiyoruz" dedi.(DHA)

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#İtalya#İzmir#Feribot

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