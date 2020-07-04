Ä°ÅŸyerini kapatÄ±p gitti, bir daha haber alÄ±namadÄ±

BaÅŸakÅŸehir AltÄ±nÅŸehir Mahallesi Erik Sokak'ta iÅŸletmesini yaptÄ±ÄŸÄ± mobilya atÃ¶lyesinden Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 13.10 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±kan Ayhan Ã‡iÄŸnitaÅŸ (43) iÅŸyerinin bulunduÄŸu caddede bir sÃ¼re yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡iÄŸnitaÅŸ'Ä±n iÅŸyerinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan OsmanlÄ± Caddesi Ã¼zerinde bir sÃ¼re yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ anlar ise Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Cep telefonunu ve arabasÄ±nÄ±n anahtarÄ±nÄ± iÅŸyerinde bÄ±rakan Ã‡iÄŸnitaÅŸ'Ä±n yakÄ±nlarÄ± kendisinden haber alamamalarÄ± Ã¼zerine polis merkezine giderek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.

4 gÃ¼ndÃ¼r kendisinden haber alÄ±namayan 3 Ã§ocuk babasÄ± Ayhan Ã‡iÄŸnitaÅŸ, ailesi ve polis tarafÄ±ndan aranmaya devam ederken, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n HalkalÄ±'daki evinin Ã¶nÃ¼nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.Â

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"BEN ONU TERK EDERÄ°M AMA O ASLA TERK ETMEZ"Â

EÅŸinin kayÄ±p haberini aldÄ±klarÄ± anÄ± ve sonrasÄ± anlatan Â GÃ¼lzerin Ã‡iÄŸnitaÅŸ, "EÅŸimin kuzeni aradÄ± beni 'arÄ±yorum ulaÅŸamÄ±yorum' dedi. Bende 'iÅŸim vardÄ± ben gidemedim' dedim. SonrasÄ±nda iÅŸyerine eÅŸimin ablasÄ±na gÃ¶nderdim 'bir bir bak', dÃ¼kkanda olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakmasÄ± iÃ§in, gidince bir sÃ¼rede beklemiÅŸ. GeldiÄŸinde 'Ayhan yok' dedi. Bende 1-2 saat bekledikten sonra oÄŸlumu alÄ±p eÅŸimin iÅŸyerine gittim. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± var diye de bayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. AradÄ±m ulaÅŸamadÄ±m, dÃ¼kkanÄ±n camÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mda cep telefonunu gÃ¶rdÃ¼m. Ã‡evredeki esnafa sorduk, onlarda gÃ¶rmediklerini sÃ¶ylediler. 3 gÃ¼n geÃ§tikten sonra aklÄ±ma her ÅŸey geliyor. Bu adam Ã¶ldÃ¼ mÃ¼ kaldÄ± mÄ±, hayatta yapmayacaÄŸÄ± ÅŸey. Ben onu terk ederim ama o asla terk etmez. EÅŸimi duyanlar gÃ¶renler lÃ¼tfen karakola haber versinler" dedi.





"BEN OÄžLUMU Ã‡OK Ã–ZLÃœYORUM"Â

Ayhan Ã‡iÄŸnitaÅŸ'Ä±n annesi Naile Ã‡iÄŸnitaÅŸ ise "OÄŸlum iÅŸyerindeydi sonra bize iÅŸyerinde yok diye haber geldi. Bende aradÄ±m ulaÅŸamadÄ±m. O gÃ¼nden beri gÃ¶rmedim. Ben oÄŸlumu Ã§ok Ã¶zlÃ¼yorum. HayatÄ±ndan endiÅŸe ediyorum, gÃ¶ren duyan bize haber versin. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± var, Ã§ocuklarÄ± 'baba baba' diye periÅŸan oldu. Ã‡ocuklarÄ±na Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼ndÃ¼, kendisi yemez Ã§ocuklarÄ±na yedirirdi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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