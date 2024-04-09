İsyan ettiren karar

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Elazığ’da bir lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e şikâyette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikâyette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ile ilgili idari soruşturma başlattı. G.C.’nin zorunlu izne ayrıldığı öğrenildi.

‘TUTUKLANMA ZORUNLU’

Soruşturmaya müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, “Soruşturmada eksik ve usule aykırı yönler olduğunu düşünüyoruz. Başlangıçta çocuklar reşit olmamasına rağmen 4 çocuğun ifadesi karakolda alındı. Biz itiraz ettikten sonra Çocuk İzleme Merkezi’nde bu çocukların beyanları alındı. Şüphelinin tutuklamaya sevki çok manidar; mesai saatinin bitiminde şüpheli 17.05’te nöbetçi mahkemeye sevk ediliyor ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. İddialar çok ciddi olmasına rağmen ve ceza kanununa göre katalog suç olarak tabir edilen suçlardan olmasına rağmen nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama talebi reddedildi. Savcılık makamı bu duruma 4 gün sessiz kalarak 5’inci günde adli kontrole itiraz etti. Bu itiraz nöbetçi ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirildi ve itiraz gerekçesiz olarak reddedildi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından tutuklanmanın zorunluluk olduğu hukuken çok açıktır. Başlangıçta 4 çocuk olarak başlayan soruşturma 8 çocuk olarak devam ediyor ve bu mağdur çocukların sayısının artma ihtimali çok büyük. Bu aşamada dosyada delillerin karartılma ihtimali, özellikle şüphelinin müştekileri, tanık beyanlarını etkileme ihtimali çok yüksek olmasına rağmen yargı makamları tarafından tutuklama tedbirine başvurulmadı” diye konuştu.