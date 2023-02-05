İsviçreli diplomat, kaybolan kedisine çiple kavuştu

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İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki diplomat Martine Berset, 2019 yılında başladığı Ankara'daki görev süresince sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Bazı sahipsiz hayvanları sokakta besleyen Berset, doğum yapan kedileri ise yavruları ile birlikte eve alıp, sahip çıktı. Berset, 2022 yılının başında kedilerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik gereği çip taktırıp, kimliklendirerek kayıt altına aldırdı. Ancak kedilerden 3'ü mart ayında kayboldu. Görev süresi eylül ayında dolan Berset, diğer 5 kedisini de alıp, ülkesine döndü. Ekim ayında Elmadağ ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan ve veterinere götürülen kedinin, boynundaki çipten Berset'in 7 ay önce kaybolan 3 kedisinden biri olan 'Erin' olduğu anlaşıldı.

Kedi, ilk tedavisinden sonra çipi takan veteriner hekim Aydın Aksu'ya teslim edildi. Aksu, telefonla arayıp, durumu Berset'e bildirdi. Uçakla Ankara'ya gelen emekli diplomat Berset, çip sayesinde kavuştuğu kedisini alıp, ülkesine döndü.

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'KAVUŞTUĞUMDA ÇOK MUTLU OLDUM'

Berset, kendisini telefonda görüntülü arayan veteriner Aydın Aksu'ya hem 'Erin' hem de diğer kedilerin durumu hakkında bilgi verdi, ardından DHA'ya konuştu. Berset, Çankaya'da oturduğunu, evinde ve sokakta baktığı kedilere aşı yaptırıp, çip taktırdığını söyledi. Görev süresinin dolması ile baktığı 8 kediyi ülkesine götürme kararı aldığını, ardından 3'ünün kaybolduğunu belirten Berset, "Ülkeme döndükten sonra 8 Ekim'de veterinerimiz Aydın Bey mesaj attı, 'Erin'in bulunduğunu söyledi.

Çok sevindim, gelip alacağımızı söyledim. Aralık ayında gelip, 'Erin'e kavuştum. 'Erin', annesine ve kardeşlerine kavuştu. 'Erin'in annesinin ağrıları vardı; bulunması annesine de çok iyi geldi. 'Erin'i en son 2022 Mart ayında görmüştüm, kavuştuğumda çok mutlu oldum. Mikroçip olmasaydı; 'Erin'in bulunması mümkün değildi. Bu mükemmel bir şey" dedi.

'MİKROÇİP UYGULAMASI HAYVANA SAYGI'

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Berset, Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini belirterek, "Türkiye'deki tüm kedi, köpek sahiplerine teşekkür ediyorum. Mikroçip olmasaydı; kedimi bulamazdım, bu hayvana aslında bir saygıdır. Tüm kedi, köpeklere mikroçip takmak lazım. 'Erin'i bulan çok iyi biriymiş, onu köpeklerden kurtardı, kendisine de buradan teşekkür ediyorum. 'Erin' çok sağlıklı, kardeşlerini ve annesini bulduğu için çok mutlu. Tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum, kedileri görmek istiyorum; ama bu benim için tehlikeli olabilir. Çünkü o kedileri de ülkeme götürmek isteyebilirim. Kısırlaştırmayı şiddetle öneriyorum, bu çok önemli" diye konuştu.

'HERKES ÇİP TAKTIRSIN'

Veteriner hekim Aydın Aksu da Berset'in tam bir hayvansever olduğunu belirterek, "Erin bulunduğunda çip fark edildi. Çip okutulunca, burada takıldığı için bana ulaştılar. İsviçre'ye ulaştım, 'Erin'in bulunduğunu söyledim. Martine hanım çok mutlu oldu, çok ağladı. 1 ay sonra işlerini ayarladıktan sonra gelip, 'Erin'i alıp, ülkesine geri döndü. Mikroçip olayı çok işe yaradı. Çip takılmamış olsaydı; bulamazdık, 'Erin' olduğunu bilemezdik. 'Eri'n yuvasına, kardeşlerine kavuştu. Çip deri altına çok kolay şekilde takılıyor. Bu şekilde onları kimliklendirmiş oluyoruz. Dışarıya kaçtığında, bulunamadığında bu çip sayesinde bulabiliyoruz. Tavsiyem; herkes çip taktırsın" diye konuştu. (DHA)