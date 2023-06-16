İsviçre'deki eylemlere kınama mesajları

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.



'BU EYLEMİNE İZİN VEREN İSVİÇRE MAKAMLARINI HUKUKA UYGUN HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUM'



Adalet Bakanı Tunç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. İsviçre’den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.



'İSVİÇRE'NİN, BU TÜRDEN ÇİRKİN SALDIRILARA VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARA PROPAGANDA EYLEMLERİNE MÜSAADE ETMEMESİNİ BEKLİYORUZ'



İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır. İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz" denildi. (DHA)