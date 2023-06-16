×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İsviçre'deki eylemlere kınama mesajları

Güncelleme Tarihi:

#İSVİÇRE#Zürih#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İsviçredeki eylemlere kınama mesajları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 05:00

İSVİÇRE'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanlığı'ndan kınama açıklaması yapıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.

'BU EYLEMİNE İZİN VEREN İSVİÇRE MAKAMLARINI HUKUKA UYGUN HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUM'

Adalet Bakanı Tunç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsviçre’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. İsviçre’den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

'İSVİÇRE'NİN, BU TÜRDEN ÇİRKİN SALDIRILARA VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARA PROPAGANDA EYLEMLERİNE MÜSAADE ETMEMESİNİ BEKLİYORUZ'

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır. İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin süratle yapılması da talep edilmiştir. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz" denildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSVİÇRE#Zürih#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat