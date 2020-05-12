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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'den iyi haber!

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İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken'den iyi haber!
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İSVEÇ'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

İsveçten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşkenden iyi haber



İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye geldi ve tedaviye alındı
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