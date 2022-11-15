İsveç’in Madrid taahhütleri masada

Haberin Devamı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci kapsamında diplomatik temaslar sürüyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Ankara ziyaretinin ardından bu defa Ankara’dan İsveç’e kritik bir ziyaret planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki bir heyetin temaslarda bulunmak üzere bu ay sonunda İsveç’in başkenti Stockholm’e gideceği bildirildi.

VERİLEN SÖZLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

NATO Madrid Zirvesi’ndeki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ikinci toplantısı olarak planlanan görüşmelerde; Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan temsilciler de yer alacak. Görüşmelerde, İsveç’in Madrid Muhtırası’nda kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilmesi ve İsveç tarafının terörle mücadele ile teröristlerin iadesi konusunda atması gereken somut adımların ele alınması bekleniyor.

Haberin Devamı

İLKİ FİNLANDİYA’DA YAPILMIŞTI

Bu kapsamdaki ilk teknik toplantı yine İbrahim Kalın’ın başkanlık ettiği bir heyetle Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı. Finlandiya ve İsveç, terörizmle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyeceklerini taahhüt etmişlerdi.

29 ÜYEDEN YEŞİL IŞIK

NATO’nun kurulduğu 1949 yılından bu yana tarafsız kalmayı seçen az sayıdaki Avrupa ülkesi arasında olan Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından hızla tavır değiştirerek İttifak’a üye olmak istediklerini açıklamıştı. NATO’ya üyelik için 30 üyenin de onayını alması gereken iki ülkeye Türkiye dışında 29 üye yeşil ışık yakmıştı.